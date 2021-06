Passendale supportert voor enige West-Vlaamse Rode Duivel tijdens EK, Leander Dendoncker

Linda is apetrots dat er iemand van het kleine Passendale deelneemt aan het EK. "Zijn ouders kennen wij ook wel. Zij hadden een varkensbedrijf en wij vroeger ook. Ja, wij zijn trots. We gaan het zeker van dichtbij volgen. Mijn man is grote supporter van Leander. Wij gaan geen enkele match missen. We zenden het ook in ons café uit. Chapeau voor zijn ouders wat ze vroeger allemaal gedaan hebben voor hun kinderen. Ze speelden allemaal voetbal en op een hoog niveau. Het is dankzij hen dat zij het alle drie zo ver gebracht hebben. Ik wens Leander heel veel succes. Hopelijk mogen we met de beker zwaaien."