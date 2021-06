Zonnebril, zwemkledij en negatief testresultaat op zak? Dit moet je weten over testen als je op reis vertrekt

Volgens Karine Moykens, hoofd van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, wordt er volop gewerkt aan een grotere testcapaciteit. "Het aantal beschikbare tests zou geen probleem mogen zijn, maar we hebben natuurlijk nog geen zicht op hoeveel mensen zich zullen melden in de testcentra met symptomen of een hoogrisicocontact."

Daarom is het belangrijk om steeds een afspraak te maken als je wil reizen. Op die manier kan er beter ingeschat worden hoeveel testen en personeel er nodig zijn.

Wanneer maak je dan best een afspraak om op tijd je resultaat te kennen? Daarvoor moet je met twee zaken rekening houden. Het kan 24 tot 36 uur duren vooraleer je testresultaat bekend is. Op tijd een afspraak maken, is dus de boodschap. Maar plan die afspraakt ook geen dagen op voorhand want een negatief testresultaat is vaak maar 72 uur geldig, gerekend vanaf de afname van de test.