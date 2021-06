Zwijndrecht laat met spoed stalen nemen in straal van 2 km rond 3M-fabriek, ook bezorgdheid in Beveren en Sint-Niklaas

PFOS of perfluoroctaansulfonaten is een verzamelnaam voor chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn. In de industrie worden PFOS vooral gebruikt omdat ze water-, vet- en vuilafstotend zijn: in smeermiddelen, anti-aanbaklagen van pannen, voedselverpakkingen, kleding, textiel en cosmetica.

PFOS werden tot 2002 gemaakt in de Zwijndrechtse fabriek van 3M. Het probleem van de vervuiling kwam letterlijk aan de oppervlakte toen de werken voor de nieuwe Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding begonnen. Uit metingen is begin deze maand al gebleken dat de PFOS-waarden in Zwijndrecht op sommige plaatsen 26 keer hoger liggen dan de toegestane norm.