PFOS in Zwijndrecht: ook bezorgde inwoners Zwijndrecht en Linkeroever willen parlementaire onderzoekscommissie

"Wij willen dat tot op de bodem uitgespit wordt, hoe groot de vervuiling is. Wij eisen dus dat er een parlementaire onderzoekscommissie komt, zodat ook kan uitgezocht worden wie hier de verantwoordelijken zijn", gaat ze voort. "Want er was geweten dat er vervuiling was en is, want ze produceren nog steeds PFAS, maar daar is geen gevolg aan gegeven." PFAS is de grotere groep van duizenden synthetische chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn en waartoe PFOS behoort.

"We willen bloed- én bodemonderzoek, zodat we echt de draagwijdte kennen van het probleem. Daar hebben de bewoners en alle mensen in de omgeving recht op. Dit moet dan toch vanaf nu op een goede en transparante manier aangepakt worden."