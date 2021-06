Prof. David Criekemans over G7-top: "America is back en boodschap aan China"

Vandaag tot en met zondag zijn alle ogen gericht op het Engese graafschap Cornwall. Daar is de Britse premier Johnson gastheer voor de G7-top, de top van de zeven rijkste industrielanden. Ze zullen er onder meer beloven dat er 1 miljard vaccins naar armere landen zullen gaan. Maar de top gaat over meer. "America is back", is de toon die Joe Biden wil laten horen. En er staat ook een boodschap aan China en de grote bedrijven op het programma.