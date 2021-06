Provincie Limburg lanceert meldpunt voor bestrijding bacterievuur

Regio Haspengouw is goed voor 60 procent van de Vlaamse fruitproductie. Een Limburgse uitbraak van bacterievuur kan dus heel wat schade aanrichten. "Bacterievuur is een heel agressieve ziekte", vertelt Dany Bylemans van PC Fruit. "Eén geïnfecteerde boom kan een hele boomgaard vernietigen." Maar ook de export van het fruit kan door de ziekte in het gedrang komen. "Toen Rusland in 2014 de grenzen sloot voor Europese landbouwproducten zijn we veel meer gaan inzetten op export naar verdere landen, maar zij hebben vaak strikte voorwaarden. Zo moet je dus uit een bacterievuurvrije boomgaard exporteren", zegt Bylemans.