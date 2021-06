Ticketverkoop Pukkelpop start woensdag, voor 66.000 festivalgangers per dag: "Wordt festival zoals we het kennen"

"Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan Pukkelpop 2021", bevestigt Frederik Luyten.

"Het is even stil geweest, want er is bijzonder veel op ons afgekomen. Maar het is dus de bedoeling om 66.000 mensen per dag te verwelkomen op Pukkelpop. We laten ons begeleiden richting augustus door een speciale taskforce vanuit de overheid."

"Veiligheid wordt ons credo. De bedoeling is om van Pukkelpop een veilige plek te maken, waar mensen opnieuw met een gerust hart kunnen genieten en feesten. Pukkelpop 2021 gaat door zoals we het kennen van voor corona."