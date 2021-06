Reconstructie in Tielt van dramatische avond waarbij Leander (32) werd vermoord

Het duurde lang vooraleer de onbekende dader werd ontmaskerd. Uiteindelijk kwam men eind april, bijna twee maand na de feiten, op het spoor van een 19-jarige uit Tielt. Hij kon moeilijk verklaren waarom hij met een mes op stap was die nacht en waarom hij willekeurig iemand, in dit geval Leander Quintyn, had aangevallen. “Omdat ik wilde weten hoe het voelde om iemand te doden”, zou de jonge gamer verklaard hebben. Volgens de moeder van de jonge dader, is haar zoon gewoon depressief en kampt hij met psychische problemen.

lees voort onder foto