Stad Gent keurt omgevingsvergunning voor nieuwe invulling Sint-Annakerk goed, actiegroep vindt dat "veel te voorbarig"

Daarnaast loopt er nog een procedure, die aangespannen is door actiegroep vzw SOS Sint-Anna, bij de Raad van State, in verband met het erfpacht. Dat erfpacht zegt dat de kerk voor 99 jaar wordt overgedragen aan Delhaize, daarna wordt de stad weer eigenaar. Delhaize betaalt de stad daar jaarlijks 30.000 euro voor. Zo lang daar geen definitieve beslissing over is, is er nog geen zekerheid over wat er precies met de kerk zal gebeuren: "We zullen zien wat de uitspraak is. Alle betrokken partijen zullen zich moeten schikken naar wat daar beslist wordt", zegt schepen Watteeuw.