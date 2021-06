Succesauteur van "De zeven zussen" Lucinda Riley overleden op 55-jarige leeftijd

Het succes van Lucinda Riley is er niet van de ene dag op de andere gekomen. Tussen 1992 en 2002 schrijft de Ierse acht romans, waarvan de laatste zo slecht verkoopt dat haar uitgever de samenwerking stopzet.



Daarna focust ze jarenlang op het moederschap, tot ze op reis in Thailand een boek leest over de geschiedenis van de orchidee. In 2010 verschijnt dan "The orchid house" en dat wordt een bestseller. De succesformule lijkt de mix tussen een zeemzoet liefdesverhaal en (geromantiseerde) historische gebeurtenissen: de basis voor "De zeven zussen" is gelegd.

Een leuk weetje: Riley "schrijft" al haar boeken via dictafoon, om ze daarna uit te typen. Zo kan ze naar eigen zeggen overal schrijven.

Twee maanden geleden kondigde Riley aan dat het achtste deel van "De zeven zussen", het verhaal van Pa Salt, volgend jaar zou worden uitgebracht. Volgens haar Nederlandse uitgeverij is het nog niet duidelijk of het achtste boek al voltooid is en of de reeks dus een einde zal kennen.