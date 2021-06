TAC Rally in Tielt gaat niet door: "Te veel gewassen staan dan in bloei"

De TAC Rally stond oorspronkelijk gepland op 8, 9 en 10 april, maar moest door de coronamaatregelen worden uitgesteld. Er werd een nieuwe datum gevonden op 22, 23 en 24 juli. Maar na overleg met alle betrokken partijen, blijkt de nieuwe datum toch niet ideaal.

Organisator Boudewijn Baertsoen: "In de klassieke wedstrijdperiode in april zijn de gewassen nog niet aangeplant of ingezaaid. Intussen is dat wel het geval. We hadden daar te weinig aan gedacht op voorhand. Het is niet de bedoeling dat de gewassen platgetrapt worden door het publiek. We komen overeen met de landbouwers, we willen niet dat zij extra schade zouden hebben."