Test Aankoop wil ban op voedingsproducten met kleurstof titaniumdioxide

Witte glanzende kauwgum, blinkend taartglazuur of hagelwitte pepermunt. De kleurstof titaniumdioxide of E171 zit in verschillende voedingsproducten en wordt vooral gebruikt om zaken witter te maken of mooi te laten glanzen. Volgens consumentenorganisatie Test Aankoop is het product niet nodig in de voedingsproducten, en kan het niet worden uitgesloten dat de stof schadelijk is voor de gezondheid.