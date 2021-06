Trap niet in de (muizen)val van malafide ongediertebestrijdingsdiensten

Het verhaal van Chris

Luisteraar Chris uit Ekeren hoort ‘s nachts muizen in haar huis en gaat in paniek op zoek naar een verdelgingsfirma. Op Google vindt ze verdelgingsfirma Vleminckx waar ze meteen een afspraak maakt via het contactformulier. Op de juiste dag en het juiste uur staat een medewerker van Vleminckx voor de deur. Hij komt professioneel over, geeft tips en legt ook twee zakjes met vergif in huis en daarna volgt de rekening: 290 euro. Wa-Wanneer Chris wil betalen, werkt de betaalterminal plots niet meer: “Toen ik cash moest betalen, had ik al gewaarschuwd moeten zijn.”

De verdelgingsfirma zou een tweede keer langskomen, maar ze komen niet meer opdagen. Bovendien lijkt firma Vleminckx van de radar verdwenen: “Ik heb hen proberen bellen, maar ze hebben ons nooit teruggebeld. Dan heb ik een aangetekende brief gestuurd, maar die viel terug bij ons in de bus met de melding ‘adres onbekend’.” Dan pas merkt Chris dat ze niet de enige is die bedrogen werd: “Ik heb de firma opgezocht en ik vond tientallen mensen die al bedrogen waren, soms voor veel hogere bedragen.”

Vleminckx: een echte firma?

“Ik ben heel boos op mezelf”, zegt Chris, "Hoe kon ik in die val lopen?". Toch hoeft ze dat niet te zijn, want het is moeilijk om de echte van de valse firma’s te onderscheiden. Bovendien is Chris niet de enige die bij zo'n firma terecht komt, ook bij de Economische Inspectie kwamen dit jaar zo’n 30 klachten binnen over de onbetrouwbare verdelgingsfirma.

Ook bij het Europees Centrum voor de Consument (ECC) kwam al een resem klachten tegen Vleminckx binnen. Leen Desmedt van het ECC onderzocht of Vleminckx een echte firma is. “Op basis van de website zou ik denken van niet”, zegt Desmedt. “Maar op basis van consumentendocumenten vonden we wel een handelsnaam, een handelsregisternummer en een adres in Den Haag. Wij hebben dat bedrijf proberen contacteren, maar zonder resultaat.” De klachten zijn erg gelijklopend met de verhalen over slotenmakers, elektriciens of loodgieters die je soms in allerijl oproept.

Ook De Inspecteur probeerde Vleminckx te bellen en wederwoord te vragen, maar ze waren onbereikbaar.

Echt of vals?

Bovendien is het niet gemakkelijk om de malafide bedrijven te herkennen. De betrouwbare firma's hebben erg gelijkaardige websites. Martijn De Cock van het platform beestjeskwijt.be, geeft enkele tips hoe je een echte van een valse spoeddienst kan onderscheiden. “We noemen de namen van de vakmannen die langskomen en we werken met reviews van klanten met echte namen, die gecontroleerd worden door een externe partner.”

Test Aankoop raadt aan om op de website van een firma goed te bekijken alvorens een afspraak te maken. Staat er geen btw-nummer of adres vermeld en alleen een gsm-nummer? Dan moet je opletten, zegt de consumentenorganisatie.

Wat kan je zelf doen?

Leen Desmedt van het Europees Centrum voor de Consument heeft nog wat gouden raad voor wie plots een spoeddienst nodig heeft: “Zelfs al ben je in paniek, neem je tijd om na te kijken met wie je in zee gaat. Neem niet het eerste het beste bedrijf dat je tegenkomt, want malafide bedrijven betalen veel aan Google om bovenaan in de zoekresultaten te staan.”

Dan zijn er nog enkele nuttige websites. Op de website webshopcheck.be kan je stap voor stap zien waarop je allemaal moet letten wanneer je wil checken of een webshop of bedrijf of dienstverlener betrouwbaar is of niet. Is het toch al te laat en ben je al opgelicht? Dan kan je een klacht indienen via meldpunt.belgie.be.