Turks-Belgische supporter uit Zele kijkt uit naar aftrap van EK: "Dubbele kans om te winnen!" 

Voor Abdurrahman maakt het niet welk van zijn twee favoriete landen wint: Turkije of België. "We hebben een dubbele kans om te winnen, hé", zegt hij al lachend. "Ik denk dat het vanavond 1-2 voor de Turken gaat worden en morgen 2-0 voor de Belgen. We gaan zien wat het geeft." Vieren gaan Abdurrahman en zijn vrienden bij winst van beide ploegen zeker doen. "Hier in Zele is het de gewoonte om met toeterende auto's rond te rijden, zowel bij mijn Turkse als Belgische vrienden. Maar door de rare tijden weet ik niet of we dat nu weer gaan doen."

Beluister hieronder het gesprek met Abdurrahman Dönmez op Radio 2 Oost-Vlaanderen.