Stadsbestuur geeft groen licht voor tweede en derde fase Gedempte Zuiderdokken: aanleg park vanaf najaar

De Gedempte Zuiderdokken waren door de jaren een heen een grote parkeerplaats geworden. Op geregelde tijdstippen moesten de auto's wel wijken voor evenementen. In de plaats komt nu een park bovenop de drie voormalige dokken: Steendok, Kooldok en Schippersdok. De eerste fase, Steendok, is bijna klaar. Nu is er ook de goedkeuring voor de aanleg van het park op het voormalige Kooldok en Schippersdok, en de verdere heraanleg van de Vlaamse- en Waalse Kaai.

"In het najaar starten we dan met de aanleg van het prachtige park", zegt schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). "We hebben zoveel mogelijk bomen bewaard. Er wordt heel omzichtig mee omgesprongen, zodat die ook niet te veel "werkstress" ervaren. Maar we gaan ook heel wat nieuw groen aanplanten. Door het behoud van de grote, nog gezonde bomen, waar het kan, zal het park meteen wel een groene start kennen."