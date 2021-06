Ook tweede verdachte dodelijke steekpartij Evere ontkent, maar politie vindt wel mes en bebloede trui

Maar al snel bleek dus dat het gerecht al een andere verdachte in het vizier had. De man van 26 uit Evere. Ook die man ontkent echter zijn betrokkenheid, is te horen bij zijn advocaat. Toch heeft het gerecht enkele aanwijzingen in handen. De man was opgepakt nadat hij door kennissen werd herkend als mogelijke verdachte. Vlak na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij de avond van de steekpartij zijn woning niet had verlaten, maar dat bleek niet te kloppen. Zo is de man te zien op beelden van een bewakingscamera in de buurt.

Daarenboven trof de politie bij een huiszoeking een mes aan in een heuptasje, en een bebloede trui. Het gaat om dezelfde trui die de verdachte op de camerabeelden draagt. Op één van de mouwen zitten bloedvlekken, waarop klaarblijkelijk vier vingers in te zien zijn. Of het gaat om bloed van de 36-jarige Mounia, is nog niet duidelijk. Het kledingstuk en het mes worden momenteel nog grondig onderzocht. Bij een nieuwe huiszoeking vandaag werd ook de laptop van de verdachte in beslag genomen.