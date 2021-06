UGent heeft originele huisdieren in aanbieding: 3 hangbuikvarkens. "Het liefst voor mensen met wat ervaring"

De faculteit zoekt bij particulieren een nieuwe thuis voor de dieren. In de kinderboerderijen kunnen ze niet terecht zegt Frank Gasthuis: "Die zitten al behoorlijk vol met van die varkens. Daarom doen we een oproep voor opvang bij het brede publiek. We hebben liefst dat mensen die wat ervaring hebben met dieren ze in huis nemen." Hij vraagt ook dat kandidaten zich niet aanmelden met redenen als: "Ons dochter ziet dat graag, of ze zijn zo lief. We willen geen impulsadopties, mensen moeten weten waaraan ze beginnen."