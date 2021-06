Unizo Beersel protesteert tegen belastingen voor kmo's

Ondernemers uit Beersel hebben actie gevoerd tegen het belastingbeleid van de gemeente. “Er werd een pestbelasting afgeschaft, maar het merendeel van de lokale kmo’s moet in de praktijk meer betalen via nieuwe belastingen”, zegt Gert Christiaens van Unizo Beersel. Schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester) zegt dat er van nieuwe belastingen geen sprake is.