Vaccinatiecentra in Turnhout en Weelde bezorgd: minder mensen halen tweede prik en minder vrijwilligers

In eerstelijnszone Kempenland maken ze zich zorgen, omdat minder mensen hun tweede coronavaccin komen halen. Ze willen nog eens benadrukken dat je niet alleen mag rekenen op een inhaalmoment in augustus.

"We gaan mensen nog eens oproepen om zeker te zorgen voor die tweede prik", zegt Luc Op de Beeck (CD&V), schepen voor Zorg en Gezondheid in Turnhout. "Het kan wel zijn dat je later een tweede kans krijgt, maar we willen mensen toch duidelijk maken hoe weinig ze maar beschermd zijn met maar één prik, zeker tegen de varianten (van het coronavirus, red.)."