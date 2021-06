Vijf jaar brexit: een meerderheid van Britten wilde uit de EU, gaat alles nu veel beter aan de overkant van het Kanaal?

In Noord-Ierland gaan er dan weer stemmen op om zich weer te verenigen met de Ierse Republiek. Maar er waren nog andere katten te geselen aan die kant van de Ierse Zee.

De Ierse grenskwestie was lange tijd een struikelblok bij de brexitonderhandelingen. Met een brexit zou de Europese Unie er een buitengrens van 500 kilometer - met grenscontroles - bij krijgen tussen Ierland, lid van de EU, en Noord-Ierland, dat bij het VK blijft.

Een politiek heel gevoelig onderwerp. Want in de Goede Vrijdag-akkoorden uit 1998, die een einde maakten aan katholiek en protestants geweld in Noord-Ierland, staat dat er nooit een grens mag komen tussen Ierland en Noord-Ierland. Maar zonder grenscontroles is er een open grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese eenheidsmarkt en dat kan ook niet.

De oplossing was om de grens in de Ierse Zee te leggen, tussen Noord-Ierland en de rest van het VK maar daardoor blijft Noord-Ierland een deel van de Europese handelsregels volgen en dat zint vooral de protestanten in Noord-Ierland niet. De protestanten die altijd deel wilden blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk voelen zich nu precies door dat Verenigd Koninkrijk in de steek gelaten. Ze vrezen ook dat de roep om een vereniging tussen Noord-Ierland en Ierland weer luider zal gaan klinken. Dat leidde de voorbije maanden opnieuw tot geweld in Noord-Ierland.

