"Deze Rode Duivels verdienen het EK te winnen", zegt voormalig hulpcoach Vital Borkelmans

"Net coronatesten afgelegd", lacht Vital Borkelmans, "want morgen moeten we hier spelen." Borkelmans zit momenteel, samen met Luc Nilis, in Koeweit waar Jordanië een kwalificatiewedstrijd speelt voor het WK. "Zaterdag, de 11de, hebben we wedstrijd maar ik kan gelukkig ook nog live de Rode Duivels volgen. Want die verbondenheid en interesse blijft. Ik heb ze jarenlang mogen begeleiden en heb ze zien groeien. Het is momenteel een ploeg die klaar is om zich te tonen", zegt Borkelmans.