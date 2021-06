BEKIJK - Van vermoeiende vluchten tot grote ego's: sportanker Maarten Vangramberen blikt vooruit op het EK

Of de Rode Duivels helemaal naar Azerbeidzjan zullen moeten afzakken is nog maar de vraag, maar feit is wel dat al dat rondtrekken niet optimaal is voor de conditie van ons Belgisch elftal: “Hoe je het ook draait of keert, reizen is vermoeiend en kruipt in de kleren”, aldus Maarten Vangramberen. “Zoveel vluchten hebben invloed op de fysieke prestaties. Er is een groot verschil met bijvoorbeeld Engeland, waarbij de ploeg in Londen traint en op een half uurtje rijden van het stadion verblijft.”