Weight Watchers komen opnieuw samen : "Zeker niet bij iedereen coronakilo's"

"Super dat we opnieuw samen kunnen werken aan ons figuur en gezondere levensstijl", zegt Sabrina Dumortier, verantwoordelijke van de Zaventemse Weight Watchers. "Onze leden waren heel gelukkig. Iedereen was blij dat we opnieuw konden starten. Want zo'n fysieke bijeenkomst is toch heel anders dan online. Mensen zijn gemotiveerder wanneer ze een afspraak hebben, ze worden er ook gewogen en het is ook fijn om met anderen te kunnen praten over bijvoorbeeld de valkuilen die er zijn of de successen."