Werken aan E313 in Geel na drie maanden afgerond: "Ook nu nog opletten"

Ook nu is extra oplettendheid op de E313 in Geel nog belangrijk. "Vanaf vanavond rond 22 uur gaat alle werfsignalisatie richting Hasselt weg en morgen wordt alles richting Antwerpen weggehaald. Dan kan je maar over één rijstrook en dat kan best nog lastig worden", vertelt Beeckman.

Tegen zaterdagochtend 10 uur zal het verkeer richting Hasselt weer over twee rijstroken beschikken. Richting Antwerpen blijft het verkeer op de pechstrook tot de middenberm volledig terug dichtgezet is. In de loop van zaterdagavond zal het verkeer opnieuw normaal verlopen en is er geen hinder meer op de snelweg.