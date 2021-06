Zonnige en zwoele dagen op komst: begin volgende week tot 30 graden

Morgen start zwaarbewolkt, maar in de loop van de dag verschijnen er opklaringen vanaf het noordwesten. Mogelijk bereikt die blauwe lucht het zuidoosten van het land pas tegen de avond. In het centrum van het land halen we temperaturen tot 23 graden.

Zondag wordt het opnieuw zonnig en warm, met maxima tussen 20 en 26 graden.

En begin volgende week gaat de temperatuur nog wat meer de hoogte in, lokaal is tot 30 graden mogelijk. Vanaf woensdag is wel onweer mogelijk.