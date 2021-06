A12 Willebroek-Brussel zaterdagnacht volledig dicht door afbraak hoogspanningslijn

De hoogspanningslijn is versleten en moet uit dienst. Vanaf vanavond om 22 uur tot zondag om 10 uur is de A12 volledig afgesloten tussen het kruispunt met de Veurtstraat in Breendonk en het kruispunt met de Kerkhofstraat in Londerzeel. Je kan wel lokaal omrijden. Wie bijvoorbeeld van Brussel naar Antwerpen rijdt, moet aan het kruispunt met de Kerkhofstraat in Londerzeel afslaan naar het centrum van Londerzeel. Daar volg je een omleiding via de Acacialaan, Pilatusveld, Sint-Kristoffelstraat, Meerstraat en Veurtstraat.