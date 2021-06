CD&V-voorzitter Coens haalt bakzeil op partijcongres: nieuw "mission statement" nét niet goedgekeurd

“De vraag is hoe dit het gezag van Coens aantast”, vraagt VRT NWS-Wetstraatjournalist Bart Verhulst zich af. Coens is nu anderhalf jaar voorzitter en moet CD&V vernieuwen om niet verder stemmen te verliezen.

“De partij die Vlaanderen decennia lang leidde, zakt almaar verder weg”, aldus Verhulst. Bij de vorige verkiezingen kreeg CD&V federaal nog geen 9 procent van de stemmen; in het Vlaams parlement was dat een goeie 15 procent. In de recentste peilingen zakt ze op Vlaams niveau verder weg, naar 10 procent.