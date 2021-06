Congolese president Tshisekedi komt de tand van oud-premier Lumumba niet ophalen

De feestelijkheden in Congo rond 61 jaar onafhankelijkheid worden uitgesteld. Dat heeft preident Tshisekedi gisteravond aan de ministerraad gezegd. Ook de plechtigheden in het kader van de teruggave van de stoffelijke resten van oud-premier Patrice Lumumba gaan niet door. Alles heeft te maken met de derde coronagolf in Congo. "De besmettingen nemen toe, met een piek over twee weken, en die sanitaire toestand vergt drastische beperkende maatregelen", zegt de Congolese regering.