Britse queen steelt de show op G7: "Worden we verondersteld te kijken alsof we het naar onze zin hebben?"

Op de G7, de top van de zeven rijkste industrielanden, in het Britse graafschap Cornwall zullen de wereldleiders het vandaag hebben over de wereldwijde vaccinaties tegen het coronavirus. Ook een strategie tegen China komt aan bod. Gisteravond hadden de wereldleiders een ontmoeting met koningin Elizabeth. De 95-jarige queen vrolijkte het officiële fotomoment op met een kwinkslag. "Worden we verondersteld te kijken alsof we het naar onze zin hebben?", vroeg ze aan haar buurman, de Britse premier Boris Johnson.