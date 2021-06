Geurhinder in Antwerpse binnenstad: "Misselijkmakend"

Het centrum van Antwerpen is vanmiddag even geplaagd door geurhinder. Het ging om een mazoutgeur. De oorzaak van de geurhinder is nog niet bekend, maar de milieudienst van de stad is met een onderzoek bezig. De Antwerpse politie zegt dat er een tiental meldingen zijn binnengekomen, vooral uit het centrum, Deurne en Wilrijk.