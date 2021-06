Senegalese vaccinatiecentra klaar om coronavaccins te produceren om tekorten in Afrika weg te werken

In het Afrikaanse continent is er een groot tekort aan vaccins. Daardoor zijn Afrikaanse landen bijna volledig afhankelijk van wat andere continenten hen kunnen leveren. Het tijdelijk opheffen van de patenten op die vacins, zodat Afrika zijn eigen vaccins kan produceren, is daarom één van de grote discussiepunten op de G7. Maar beschikken de Afrikaanse landen in de praktijk ook over de infrastructuur en de technologie om met de productie van coronavaccins te starten?