Sportvliegtuigje dat onderweg was naar België stort neer in Noord-Frankrijk: 3 doden

Verschillende inwoners van Wambrechies, in de buurt van Rijsel en Roubaix, zagen zaterdagvoormiddag hoe een sportvliegtuigje in de problemen kwam en uiteindelijk neerstortte achter een lokaal restaurant. Ooggetuigen vermoeden dat het toestel motorproblemen had.

Het vliegtuigje, een Robin HR 100, stortte neer net nadat het was opgestegen op het vliegveld van Bondues. Aan boord waren drie personen: een ervaren piloot van 63, zijn 51-jarige vrouw en een jongeman van 29. Het gezelschap was onderweg om op bezoek te gaan bij familie in België. Maar rond 11.45 uur kwam het dus in de problemen en stortte het neer.

Na de crash vloog het toestel meteen in brand. Er is een technisch en forensisch onderzoek opgestart, maar het parket gaat ervan uit dat er een storing aan de motor was.