"Waar is Wall-E?" Chinese robotwagentje Zhurong stuurt selfie door vanop Mars

Tianwen-1, de Chinese missie naar Mars, werd in juli vorig jaar gelanceerd. Op 15 mei landde de missie dan op de rode planeet. Aan boord dus Zhurong, het eerste Chinese Marswagentje. Het weegt ongeveer 240 kilogram en is uitgerust met een lange mast met camera's. Die nemen niet alleen foto's, ze helpen ook bij de navigatie.

Utopia Planita, de plek waar Zhurong geland is, is uiteraard niet toevallig gekozen. In 2016 maakten onderzoekers namelijk bekend dat er op die plek een gigantische ijsmassa onder het oppervlak zou liggen. Daarnaast is het ook de bedoeling van de Chinese missie om onder meer het magneetveld, het klimaat en het weer op Mars te bestuderen. Zhurong is daarvoor uitgerust met allerlei extra instrumenten.

De Chinese Marsmissie is naast een wetenschappelijk project ook een prestigeproject. China wil graag aan de wereld tonen wat het allemaal kan op het vlak van ruimtevaart.