Amerika is terug, maar daarmee is wantrouwen in Europa niet verdwenen: wat mogen we verwachten van bezoek van Biden?

Nog voor Biden zijn intrek nam in het Witte Huis, ondertekende de EU onder Duitse druk een investeringsakkoord met China. Biden was "not amused". De goedkeuring van het akkoord is intussen geblokkeerd geraakt door de opgelopen spanningen met China naar aanleiding van de behandeling van de Oeigoeren, maar Charles Michel verdedigt het nog wel: "Het klopt dat de Amerikanen er niet blij mee waren", zei hij tegen me voor de G7 begon. "Maar over dit akkoord is 10 jaar onderhandeld en het betekent een vooruitgang voor onze onderlinge handelsrelatie. We kunnen niet toelaten dat onze markt open staat voor de Chinezen terwijl zij hun markt afschermen voor onze bedrijven. We moeten onze belangen verdedigen en dat sluit niet uit dat we een sterke relatie hebben met de VS."