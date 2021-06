Air Force One, de extra beveiligde Boeing 747-200 van de Amerikaanse president Joe Biden is afgelopen avond geland op Zaventem. Onder een stralende avondzon was de landing van het presidentiële vliegtuig een feest voor het oog van vliegtuigspotters rond de luchthaven.

Ook VRT NWS was er live bij toen het vliegtuig met president Biden aan boord landde op Belgische bodem. “Dit is wat we in luchtvaarttermen een boterzachte landing noemen”, zei onze luchtvaartkenner Riadh Bahri tijdens de online live-uitzending van de landing. (Lees verder onder de foto.)