Brand in Gentse haven veroorzaakt geurhinder: "Hou ramen en deuren gesloten"

De brand ontstond afgelopen nacht in een bedrijf in de Skaldenstraat. "We kregen in de loop van de nacht verschillende meldingen binnen van geurhinder", zegt Alisa Coessens van de Gentse brandweer.

Uiteindelijk bleek een brand bij een vleesverwerkend bedrijf in de Skaldenstraat de oorzaak te zijn. "Het bedrijf is volledig uitgebrand en in de omliggende gemeenten zoals Oostakker en Desteldonk hangt een indringende geur. Vandaar dat we vragen om ramen en deuren gesloten te houden in de regio Gent, Destelbergen, Desteldonk, Lochristi en Oostakker."

De brand is intussen onder controle, maar het nablussen zal nog uren duren. De brandweer kreeg ook verschillende meldingen over verkoolde stukjes die in de lucht zweven. Het gaat om isolatiemateriaal en plastic verpakking, geen asbest, zegt de brandweer.