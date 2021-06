Kermis in Gooreind gaat weer door: "Geweldig om de blije gezichten van kinderen opnieuw te zien"

Vorig jaar werd die kermis afgelast door corona, maar nu kan ze opnieuw doorgaan met de nodige maatregelen. "We beginnen vroeger op de dag, zodat we het volk wat kunnen spreiden. Er geldt ook een mondmaskerplicht en we hanteren een beetje dezelfde regels als in de horeca. We vragen aan de mensen om in groepjes van maximaal vier personen te komen, tenzij je gezin groter is", vertelt burgemeester Dieter Wouters (CD&V).

De gemeente huurde ook beveiligingsagenten in die erop moeten toezien dat er niet te veel mensen op hetzelfde moment samenkomen. "Maar dat is vandaag alvast niet het geval geweest", zegt Wouters.