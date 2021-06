Klimaat centraal op slotdag G7: Natuurfilmer David Attenborough spreekt wereldleiders toe

"Het klimaat warmt snel op en landen en gemeenschappen beschikken niet over dezelfde middelen om daar iets aan te doen", zei hij. "De rijkste landen staan dan ook voor de belangrijkste beslissingen in de menselijke geschiedenis". "We hebben de vaardigheden om de klimaatverandering op tijd aan te pakken", riep Attenborough de wereldleiders op. "Al wat we nodig hebben is de wereldwijde wil om dat daadwerkelijk te doen."

(lees door onder de tweet)