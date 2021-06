Seksuologe Chloé De Bie: "Seksueel genot moet ook aan bod komen in de les biologie"

De clitoris was een lange tijd iets mysterieus. Of men deed er in ieder geval geheimzinnig over. "Als je in de geschiedenisboeken duikt, zie je dat de clitoris wel al vrij vroeg ontdekt was en er al schetsen van waren, maar ze hebben dat letterlijk af en toe uit de medische boeken gehaald", vertelt seksuologe De Bie. "Lang leefde het idee dat de vrouw een niet-seksueel wezen was en dat we het er dus niet over moesten hebben. De man was het seksuele wezen."