Minister van Leefmilieu Demir (N-VA) over PFOS-schandaal: "Waarom is bepaalde informatie niet doorgestroomd?"

De vraag die Demir zich vooral stelt bij het hele dossier is: "Wat is hier aan de hand? Er zijn heel wat studies en besprekingen rond het onderwerp geweest. Ik versta niet dat die informatie niet doorstroomt. Laten we dat eens onderzoeken. Is hier een systeemfout? De verhouding 3M, lokale besturen, administraties: hoe is die structuur opgezet? Is er informatie die we missen? Het zijn die zaken die onderzocht moeten worden om zulke voorvallen in de toekomst te vermijden."

Bekijk hier het volledige gesprek met Zuhal Demir in "De zevende dag" (en lees verder na de video):