Naftali Bennett is nieuwe premier van Israël, tijdperk-Netanyahu is vooralsnog voorbij

Meer dan twee maanden na de parlementsverkiezingen in Israël, de vierde al in twee jaar, slaagde oppositieleider Yair Lapid er begin deze maand in een bonte coalitie te smeden van links, centrum en radicaal-rechts, die de steun krijgt van de kleine Arabische partij Ra'am. De nieuwe anti-Netanyahu-coalitie telt acht partijen die samen 61 van de 120 zetels heeft in de Knesset, het Israëlische parlement.