Op 2 dagen tijd 2 drugslabs opgerold in Limburg

Het lab werd ontdekt in een huis langs de Steenweg in Gingelom. “We hebben er grote stookketels aangetroffen voor de aanmaak van amfetamines”, vertelt Anja De Schutter van het parket. “En er stonden ook vaten met chemisch afval klaar.”

Vrijdag werd in de Blaarstraat in Houthalen-Helchteren ook al een amfetamine lab opgerold. “In de onmiddellijke buurt waren grote hoeveelheden chemische producten aanwezig”, vult Brunio Coppin van het parket aan. “Alles werd vrijdag opgeruimd met bijstand van de civiele bescherming."

De politie kon vrijdag ook een opslagplaats voor aanmaakstoffen opsporen, in de Nikelaan in Laakdal. Een verdachte is aangehouden.