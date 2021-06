België aan de top van snelst vaccinerende Europese landen, De Croo: "Als samenleving boven onszelf uitgestegen"

Dat de vaccinatiebereidheid in Brussel en Wallonië lager ligt, wil hij nuanceren. "In de groepen waar iedereen zijn uitnodiging gekregen heeft, komt de vaccinatiegraad overal uiteindelijk uit boven 75 à 80 procent. Dat is zeer hoog in vergelijking met andere landen. En vooral in Vlaanderen zijn de cijfers fenomenaal hoog."



"De vaccinaties zijn de vaste voet waarop we staan om te kunnen versoepelen", aldus De Croo. Vrijdag is er een nieuw Overlegcomité gepland. Kan er daar al gesproken worden over verdere stappen, zoals Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil? "In mijn ogen moeten we daarover kunnen spreken, maar laten we deze week vooral kijken wat de impact van de verregaande versoepelingen van woensdag is geweest", zegt de premier.