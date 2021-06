Regenboogzebrapad in Tervuren beklad met anti-homo-tekst

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het Regenboogzebrapad in Tervuren beklad met anti-homo-woorden. "De gemeente is hier absoluut niet mee opgezet", zegt burgemeester Marc Charlier (N-VA). "Met de aanleg van het Regenboogzebrapad wilden we net oproepen tot meer verdraagzaamheid, meer tolerantie. Deze actie toont net het omgekeerde en daar staan we toch van te kijken, dat is absoluut verwerpelijk", zegt de burgemeester nog.