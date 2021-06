Voetbalfans vieren overwinning Rode Duivels tegen Rusland op het EK, maar "zonder incidenten"

In Brussel was het in het centrum van de stad ook erg druk. "Maar incidenten waren er niet", zei Ilse Van de keere van Brusselse politie vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1.

"Er werd wel een oogje dichtgeknepen met betrekking tot de naleving van de coronamaatregelen. Soms stonden mensen wel erg dicht bij elkaar. Maar er is dan een inschatting gemaakt en het was op dat moment niet opportuun om tussen te komen."



In heel het land werd (vaak in groep) naar de match gekeken. We maakten deze sfeervolle samenvatting van de drie goals van de Rode Duivels en de reacties hier: