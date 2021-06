3.000 Vlaamse sportclubs in financiële moeilijkheden door corona

Het was al langer duidelijk dat corona er stevig heeft ingehakt bij de amateursportclubs. Maar om de problemen cijfermatig in kaart te brengen, deed de Vlaamse Sportfederatie, de koepelorganisatie van die amateursportclubs, een bevraging bij haar 20.000 sportclubs (goed voor 1,4 miljoen leden). 703 sportclubs deden mee.

De meest opvallende vaststelling: 15 procent van de sportclubs geeft aan in slechte financiële papieren te zitten. Dat zijn er in absolute cijfers toch een 3000. Niet niks, zegt ook Lien Berton, coördinator clubondersteuning bij de Vlaamse Sportfederatie: “De cijfers tonen dat de sportclubs zwaar geleden hebben onder de coronacrisis. Niet alleen geeft 15 procent aan dat ze in het rood staan, van de overige 85 procent zijn er nog heel wat clubs met nauwelijks of geen financiële reserves.”