Fietser (83) zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen

Het ongeval gebeurde even na 16 uur in Houthulst op het kruispunt van de Poelkapellestraat en de Eugene de Grootelaan. De fietser en vrachtwagenchauffeur reden allebei richting centrum. De man van 83 jaar reed eerst op het fietspad, dat gescheiden is van de weg. Maar bij de Eugene De Grootelaan verandert dat fietspad in een gekleurde fietssuggestiestrook. Toen kwam de man met zijn fiets op de rijbaan.

Daar is het tot een botsing gekomen. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De man kwam deels onder de vrachtwagen terecht en raakte levensgevaarlijk gewond. De plaats van het ongeval zal nog een tijdlang afgesloten blijven tot de verkeersdeskundige van het parket alles heeft kunnen onderzoeken.