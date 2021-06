“20 km door Brussel” nu ook voor wandelaars

Dit jaar zullen ook wandelaars welkom zijn. De tijd om de 20 km te voltooien, wordt verlengd van 4 naar 6 uur. “Momenteel hebben wij allen behoefte om te sporten”, zegt Carine Verstraeten van de 20 km door Brussel. “Veel Brusselaars zijn trouwens beginnen joggen tijdens de lockdown. We zijn ook van plan om veel sfeer te maken langs het parcours met muziek. Het moet natuurlijk wel sport blijven, maar als wandelaar krijg je tijd genoeg. Het is een mooie wandeling en als je eens kan wandelen in een tunnel, is dat toch wel speciaal.”

Het evenement verwelkomt traditioneel duizenden mensen. Dit jaar mogen er 35.000 mensen deelnemen. De inschrijvingen starten op 1 juli en het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. Vorig jaar moest de editie worden afgelast vanwege het coronavirus.