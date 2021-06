Arbeider raakt vingerkootje kwijt bij ongeval op werf in Kortemark

Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 10 uur op een werf in het centrum van Kortemark. Daar wordt een nieuwbouw geplaatst. De vijftiger was net beton gaan leveren. De sleuf, waarmee gericht wordt om het beton op de juiste plek te storten, was al ingeklapt toen de man nog even aan het praten was. Maar plots kwam ze los en viel ze terug naar beneden op zijn hand.

Een dokter uit de buurt heeft de man de eerste zorg gegeven, ondertussen was een ambulance ter plekke. Het gerecht heeft de betonmolen ook even in beslag genomen om te onderzoeken wat er precies fout is gelopen.