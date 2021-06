Auto belandt in water aan Dampoort in Gent, bestuurder gereanimeerd

De auto reed met hoge snelheid het rondpunt aan de Dampoort op en kwam tegen de betonblokken terecht. Die betonblokken schermen de weg af van het water aan het rondpunt. Maar de klap was zo groot dat de auto over de betonblokken is gekatapulteerd en in het water terechtkwam. Door het slib in het water bleef de auto gedeeltelijk drijven, en zo konden omstaanders de bestuurder gemakkelijk uit het voertuig bevrijden. De bestuurder moest gereanimeerd worden en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.